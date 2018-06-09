Владельцев "Гавриловских курчат" арестовали на 60 суток с правом залога

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Суббота, 9 июня 2018, 02:09

Задержанных по подозрению в организации птичьего могильника и загрязнении окружающей среды в Киевской области владельцев предприятия по производству курятины "Агромарс" (ТМ "Гавриловские курчата") арестовали на 60 суток с правом залога.

Такое решение принял Печерский суд, сообщила пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган.

Так, по ее сообщению, Печерский суд избрал владельцу агрохолдинга экс-нардепу Партии регионов Евгению Сигалу меру пресечения в виде содержания под стражей на 2 месяца с альтернативой внесения залога в размере 80 млн грн.

Совладелица холдинга "Агромарс" (ТМ "Гавриловские курчата") Марина Сигал арестована на 60 суток с возможностью внесения залога в размере 90 млн грн.

Еще одного человека, руководителя структурного подразделения предприятия, по данным проекта "Стоп коррупция", исполнительного директора Марченко, арестовали на 2 месяца с правом освобождения под залог в 84 млн грн.

Как сообщалось, владельцев известной птицефабрики "Агромарс" (ТМ "Гавриловские курчата") правоохранители задержали по подозрению в организации птичьего могильника и загрязнении окружающей среды в Киевской области.

В ГПУ говорят, что разоблачили "многочисленные факты нарушения" правил экологической безопасности и санитарных норм аграрным холдингом, который ради экономии средств, вместо переработки и утилизации, организовал утилизацию отходов путем их захоронения на земельных участках и создания свалок-могильников.

Кроме того, отмечается в сообщении, предприятие выбрасывает в воздух чрезмерный объем загрязняющих веществ.

По данным ГПУ, в результате этих нарушений окружающей среде нанесен ущерб более чем 200 млн  гривен.

Темы: Киевская область производство суд Генпрокуратура Партия регионов
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