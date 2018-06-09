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Маккейн о возвращении РФ в G7: Трамп относится к союзникам с презрением

Суббота, 9 июня 2018, 03:39

Слова президента США Дональда Трампа о необходимости возвращения России в состав "Большой семерки" приводят к уменьшению лидерства Америки в мире.

Об этом говорится в заявлении сенатора-республиканца Джона Маккейна, который возглавляет Сенатский комитет по вооруженным силам.

"Владимир Путин по собственной воле сделал Россию недостойной членства в "Большой восьмерке", когда вторгся в Украину и аннексировал Крым. С тех пор он не сделал ничего, что изменило бы этот очень очевидный факт", - заявил Маккейн.

"Каждый день, возглавляемые Россией сепаратисты, убивают украинцев на Донбассе. Ежедневно силы Путина помогают Асаду вырезать сирийцев. Ежедневно с помощью убийств, кибератак и вражеского влияния, Россия совершает нападения на демократические институты во всем мире", - добавил он.

Маккейн считает, что Трамп продемонстрировал России уважение, которое должен был бы приберечь для ближайших союзников. Однако, по его словам, президент США с пренебрежением относится к нациям, которые разделяют их ценности.

"Это противоположность так называемого "принципиального реализма" и верный путь к уменьшению лидерства Америки в мире", - заявил Маккейн.

Напомним, президент США Дональд Трамп поддержал возвращение России в клуб наиболее влиятельных государств мира.

С ним согласился премьер Италии Джузеппе Конте.

Канада не поддержит возвращение к формату G8 с участием России, пока она продолжает оккупацию Крыма.

Россия была исключена из группы стран с крупнейшими экономиками после аннексии украинского Крыма в 2014 году. Сегодня в группу входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония.

Страны-участницы G7 единогласно выступили против призыва президента США Дональда Трампа восстановить Россию в этой структуре.

Темы: СШАРосcияТрампG7
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