Председатель Верховной Рады Андрей Парубий подписал закон об Антикоррупционном суде.

Об этом сообщает пресс-служба ВР в Twitter.

Подписание состоялось во время брифинга в рамках Межпарламентской ассамблеи "Украина-Грузия-Молдова".

"Состоялось принятие закона о Высшем антикоррупционном суде. Несколько недель назад мало кто верил, что это может произойти. Но сегодня мы имеем факт принятия. Сегодня я хочу воспользоваться возможностью, чтобы торжественно при вас подписать этот закон", - сказал Парубий и подписал закон.

Как сообщалось, 7 июня Верховная Рада приняла закон о создании в Украине Высшего антикоррупционного суда.