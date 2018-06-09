Парубий подписал закон об Антикоррупционном суде
Председатель Верховной Рады Андрей Парубий подписал закон об Антикоррупционном суде.
Об этом сообщает пресс-служба ВР в Twitter.
Подписание состоялось во время брифинга в рамках Межпарламентской ассамблеи "Украина-Грузия-Молдова".
.@AndriyParubiy урочисто підписав #ЗП7440 про Вищий антикорупційний суд#Parl4Sec pic.twitter.com/VmILlpwmqO— Верховна Рада України (@verkhovna_rada) June 9, 2018
"Состоялось принятие закона о Высшем антикоррупционном суде. Несколько недель назад мало кто верил, что это может произойти. Но сегодня мы имеем факт принятия. Сегодня я хочу воспользоваться возможностью, чтобы торжественно при вас подписать этот закон", - сказал Парубий и подписал закон.
#ФотоДня : Текст #ЗП7440 про Вищий антикорупційний суд та ручка, якою @AndriyParubiy підписав цей закон📽️https://t.co/Y4yvsSFow0 pic.twitter.com/CorDhiyu8z— Верховна Рада України (@verkhovna_rada) June 9, 2018
Как сообщалось, 7 июня Верховная Рада приняла закон о создании в Украине Высшего антикоррупционного суда.