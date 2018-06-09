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Парубий подписал закон об Антикоррупционном суде

Суббота, 9 июня 2018, 10:57
Парубий подписал закон об Антикоррупционном суде

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий подписал закон об Антикоррупционном суде.

Об этом сообщает пресс-служба ВР в Twitter.

Подписание состоялось во время брифинга в рамках Межпарламентской ассамблеи "Украина-Грузия-Молдова".

"Состоялось принятие закона о Высшем антикоррупционном суде. Несколько недель назад мало кто верил, что это может произойти. Но сегодня мы имеем факт принятия. Сегодня я хочу воспользоваться возможностью, чтобы торжественно при вас подписать этот закон", - сказал Парубий и подписал закон.

Как сообщалось, 7 июня Верховная Рада приняла закон о создании в Украине Высшего антикоррупционного суда.

Ирина Балачук, УП
Темы: ПарубийАнтикоррупционный суд
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