Парубий ожидает, что закон о нацбезопасности примут 21 июня

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Суббота, 9 июня 2018, 13:50

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий ожидает, что на следующей пленарной неделе парламент рассмотрит и примет закон о национальной безопасности.

Об этом он сказал во время межпарламентской конференции между Грузией, Молдовой и Украиной 9 июня.

"На следующей неделе в повестке дня Верховной Рады будет закон о национальной безопасности и обороне. И я верю, что через одну неделю, когда будет пленарная неделя, 21 июня я смогу поставить на голосование и получить положительное решение по законопроекту о национальной безопасности", - сказал Парубий.

Как сообщалось, 5 апреля Верховная Рада приняла в первом чтении президентский законопроект о национальной безопасности.

Ирина Балачук, УП
Темы: Парубий Верховная Рада законодательство
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