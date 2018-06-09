Парубий ожидает, что закон о нацбезопасности примут 21 июня

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий ожидает, что на следующей пленарной неделе парламент рассмотрит и примет закон о национальной безопасности.

Об этом он сказал во время межпарламентской конференции между Грузией, Молдовой и Украиной 9 июня.

"На следующей неделе в повестке дня Верховной Рады будет закон о национальной безопасности и обороне. И я верю, что через одну неделю, когда будет пленарная неделя, 21 июня я смогу поставить на голосование и получить положительное решение по законопроекту о национальной безопасности", - сказал Парубий.

.@AndriyParubiy : Закон «Про нацбезпеку і оборони» має стати вагомим кроком до покращення обороноздатності нашої країни, до адаптації нашого сектору безпеки до стандартів @NATO. Це буде ще один дуже важливий крок на шляху побудови безпеки і сильних Збройних Сил України pic.twitter.com/ZfI6q8SKsx — Верховна Рада України (@verkhovna_rada) June 9, 2018

Как сообщалось, 5 апреля Верховная Рада приняла в первом чтении президентский законопроект о национальной безопасности.