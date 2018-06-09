Порошенко сказал Денисовой посетить политзаключенных в России, в Крыму и на Донбассе

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Суббота, 9 июня 2018, 17:02
пресс-служба президента

Президент Петр Порошенко поручил омбудсмену Людмиле Денисовой в ближайшее время посетить украинских политзаключенных, содержащихся в России и в оккупированных Крыму и на Донбассе.

Об этом шла речь во время встречи Порошенко и Денисовой в субботу, сообщает пресс-служба президента.

"Для этого президент поставил задачу министерству иностранных дел способствовать уполномоченному в ее работе на территории РФ", - говорится в сообщении.

Порошенко также проинформировал Денисову о результатах встречи с семьями украинских узников Кремля в пятницу.

Ранее в субботу пресс-служба президента сообщила о телефонном разговоре Порошенко и президента РФ Владимира Путина, во время которой была достигнута договоренность, что в ближайшее время уполномоченные по правам человека обеих стран посетят заключенных граждан.

Украинская правда
Темы: Порошенко омбудсмен политзаключенные
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