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РФ озвучила свои требования перед встречей в "нормандском формате"

Суббота, 9 июня 2018, 19:37
РФ озвучила свои требования перед встречей в нормандском формате

На встрече глав МИД "нормандской четверки" 11 июня Россия потребует разведения сил в Станице Луганской и фиксации "формулы Штайнмайера".

Об этом говорится в комментарии Департамента информации и печати МИД России в связи с участием министра иностранных дел страны Сергея Лаврова в министерской встрече в "нормандском" формате.

"Так и не осуществив этот процесс в Станице Луганской, украинские силовики интенсивно укрепляются в н.п. Золотое и Петровское, откуда ими и ополченцами Донбасса осенью 2016 г. были отведены войска и техника", - утверждают в российском МИД.

"Российская сторона намерена потребовать безотлагательно восстановить статус-кво, сложившийся в н.п. Золотое и Петровское после осуществления там в 2016 г. разведения сил и средств сторон, и завершить данный процесс в Станице Луганской", - говорится в комментарии.

Кроме того, РФ намерена уделить внимание "политическим аспектам урегулирования".

"Речь, прежде всего, идет о необходимости фиксации достигнутой еще на саммите в "нормандском формате" в Париже 2 октября 2015 г. и подтвержденной лидерами "нормандской четверки" в Берлине 19 октября 2016 г. договоренности о порядке вступления в силу закона об особом статусе Донбасса, более известной как "формула Штайнмайера", - заявили в МИД РФ.

Там также подчеркнули необходимость подвижек в решении гуманитарных проблем.

Комментируя возможность создания миротворческой миссии ООН на Донбассе, в МИД РФ заявили, что "европейские и американские партнеры продвигают идеи силовой операции "по принуждению к миру", установлению в регионе – до проведения там местных выборов – международной военно-гражданской администрации".

"Любые форматы международного содействия урегулированию внутриукраинского кризиса, в т.ч. по линии ООН, должны опираться на согласие самих сторон конфликта – Киева и Донбасса", - говорится в комментарии.

Как сообщалось, встреча министров иностранных дел в "нормандском формате" состоится 11 июня в Берлине.

8 июня официальный представитель МИД ФРГ Мария Адебар сообщила, что впервые одной из главных тем переговоров станет миротворческая миссия ООН для Востока Украины.

Украинская правда
Темы: РосcияМИДДонбасс
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