Президенты Сербии и Косово публично выступили за изменение границ

Президенты Сербии и Косово дали понять, что они рассматривают изменения границ обеих стран для достижения исторического мирного урегулирования и призвали Европейский Союз предоставить ключевую поддержку их усилиям.

Об этом пишет Politico.

Косово и Сербия начали обсуждать идею изменения границы несколько недель назад. Но заявления президентов в субботу стали первыми, когда они открыто высказались относительно этой идеи перед международным сообществом.

Издание отмечает, что своими заявлениями на панельной дискуссии в Австрии Александр Вучич и Хашим Тачи поставили Евросоюз в сложное положение. Лидеры ЕС давно выступают против изменений границ на том основании, что они могут привести к перераспределению других границ на Балканах и вероятно возродить этническое насилие войн 1990-х годов.

Еврокомиссар по политике соседства и переговоров о расширении ЕС Йоханнес Хан, который тоже присутствовал на дискуссии, занял дипломатическую позицию, заявив, что на этом этапе переговоров между странами ничего нельзя исключать, однако призвал лидеров обеспечить, чтобы любая сделка не дестабилизировала балканский регион.

Президенты Сербии и Косово призвали ЕС и США позволить им исследовать долгое время табуированную тему границ.

"Косово намерено достичь обязывающего юридического соглашения с Сербией. Время сделать это сейчас. У нас есть небольшое окно возможностей. Это не легко. Это очень, очень сложно. Вот почему все должны поддержать это", - отметил президент Косово Хашим Тачи.

Он добавил, что "страны нашего региона, государства-члены ЕС или другие страны мира не должны противостоять или бояться потенциального мирного соглашения между Косово и Сербией, даже если такое соглашение будет включать коррекцию границ".

Президент Сербии Александр Вучич раскритиковал международную реакцию на идею изменения границ, заявив, что западные правительства хотят навязать свою волю албанцам и сербам.

"Почему вас так беспокоит то, что мы делаем? Мы делаем что-то для будущего сербов и албанцев. И мы должны заботиться о себе, никому не причиняя вреда, не влияя на других в регионе", - сказал он.

Ни один из президентов четко не определил, о каких границах идет речь. Чаще всего обсуждаемый сценарий заключается в том, что часть северного Косово, населенная в основном сербами, перейдет Сербии, а населенная в основном албанцами Прешевская долина в Сербии станет частью Косово.

Сербия не признает независимости Косово, провозглашенной в 2008 году. Обе страны стремятся стать членами ЕС, но для этого они должны решить территориальные споры.

Вашингтон заявил, что не будет вмешиваться в переговоры по обмену территорией между Сербией и Косово.

Европейская правда