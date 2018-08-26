Силовики РФ почти сутки не выпускали крымского татарина с оккупированного полуострова
Российские силовики почти сутки удерживали на КПВВ жителя Киева, крымского татарина Сервера Девлетшаева, который вместе с женой и тремя детьми возвращался из Крыма на материковую часть Украины.
Об этом в Facebook сообщил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.
"Сообщили из Крыма, что Сервер Девлетшаев после 18-часового задержания ФСБшников вышел на связь и сообщил, что его отпустили… Будем ждать подтверждения от членов его семьи", – сообщил Чубаров.
Отец Девлетшаева написал заявление в полицию о пропаже сына.
Информацию о том, что Девлетшаева отпустили, подтвердили в общественном объединении "Крымская солидарность".
"В 1:30 ночи Девлетшаева отпустили и на данный момент он подходит к админгранице "Каланчак", – говорится в сообщении.
Кроме того в "Крымской солидарности" сообщили, что на пункте пропуска "Чонгар" отпустили крымского татарина Исляма Карашаева, которого также длительное время удерживали российские силовики.
Девлетшаев прибыл с семьей в Крым 19 августа на празднование мусульманского праздника Курбан-байрам.
Утром 25 августа при выезде из Крыма российские силовики задержали Девлетшаева вместе с семьей, когда он возвращался на материковую Украину.
Причины задержания не озвучивались. Российские силовики информацию о задержании не комментировали.
"Крым. Реалии"