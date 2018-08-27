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В НАПК проверили отчеты партий за I квартал и составили 84 протокола

Понедельник, 27 августа 2018, 09:40

Национальное агентство по предупреждению коррупции составило и направило в суд 84 административных протокола по результатам анализа отчетов политических партий об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за I квартал 2018 года.

Об этом НАПК информирует 27 августа.

Отмечается, что 45 административных протоколов составлены по статье 212-15 Кодекса Украины об административных правонарушениях – нарушение установленного законом порядка предоставления или получения взноса в поддержку политической партии.

В соответствии со статьей 212-21 КУоАП о нарушении установленного порядка или сроков представления отчета политической партии об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера или представления финансового отчета, оформленного с нарушением установленных требований, составлено и направлено в суд 36 протоколов.

Также уполномоченные лица Нацагентства составили 3 админпротокола по статье 188-46 КУоАП: невыполнение законных требований (предписаний) НАПК по устранению нарушений законодательства о предотвращении и противодействии коррупции, непредоставлении информации, документов, а также нарушение установленных законодательством сроков их предоставления, предоставления заведомо недостоверной информации или не в полном объеме.

Отмечается, что наибольшее количество административных протоколов было составлено в отношении физических лиц, осуществляющих взносы в поддержку политических партий "УКРОП" и "Самопомич" с нарушением установленного законом порядка предоставления таких взносов.

А также относительно партии "ВО" Свобода "относительно несвоевременного отказа партии от взносов, осуществленных вопреки статье 15 закона "О политических партиях в Украине". Административные протоколы направлены в районные суды Киева, Львова, Черкасс, Днепропетровска, Полтавы, Житомира, Львовской, Черкасской, Волынской, Тернопольской, Хмельницкой областей Украины.

За первый квартал 2018 году в Национальное агентство поступил 271 отчет политических партий об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера.

"Украинская правда" в Threads

Темы: НАПКпартии
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