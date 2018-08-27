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На Луганщине третьи сутки продолжается пожар на химзаводе

Понедельник, 27 августа 2018, 13:02

В Луганской области третьи сутки тушат пожар, который начался в результате возгорания шлама на Северодонецком "Азоте".

Об этом сообщил "Громадському радио" пресс-секретарь Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Луганской области Александр Чалый.

"Информация о пожаре поступила еще позавчера около 12:00. Горел шламонакопитель Северодонецкого объединения "Азот". Площадь пожара составляла около 5 гектаров", - сказал он.

По словам Чалого, пожар сразу локализовали, но полностью до сих пор не потушили.

По данным "Громадського", местные жители жалуются на неприятный запах и дым от пожара.

Чалый сообщил, что в зависимости от ветра запах доходит до Лисичанска и Северодонецка.

"Этот шламонакопитель уже два года не работает, там, видимо, сохранились какие-то технологические сбросы. Загорелась сухая трава на нем. Из-за этого наблюдается запах. Ясно, что им не стоит дышать", - сказал пресс-секретарь.

Темы: пожарЛуганская областьпромышленность
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