На Луганщине третьи сутки продолжается пожар на химзаводе
В Луганской области третьи сутки тушат пожар, который начался в результате возгорания шлама на Северодонецком "Азоте".
Об этом сообщил "Громадському радио" пресс-секретарь Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Луганской области Александр Чалый.
"Информация о пожаре поступила еще позавчера около 12:00. Горел шламонакопитель Северодонецкого объединения "Азот". Площадь пожара составляла около 5 гектаров", - сказал он.
По словам Чалого, пожар сразу локализовали, но полностью до сих пор не потушили.
По данным "Громадського", местные жители жалуются на неприятный запах и дым от пожара.
Чалый сообщил, что в зависимости от ветра запах доходит до Лисичанска и Северодонецка.
"Этот шламонакопитель уже два года не работает, там, видимо, сохранились какие-то технологические сбросы. Загорелась сухая трава на нем. Из-за этого наблюдается запах. Ясно, что им не стоит дышать", - сказал пресс-секретарь.