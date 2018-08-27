Лукашенко пожаловался на шантаж России относительно кредита в $400 млн

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что планирует договориться с президентом РФ Владимиром Путиным о перечислении Минску двух оставшихся траншей кредита Евразийского фонда стабилизации и развития на $400 млн.

Об этом он сообщил в в эфире телеканала "Беларусь-1", передает "Интерфакс-Беларусь".

По его словам, "россияне не выдали из еврозэсовских фондов" Беларуси часть кредитов, что требует обсуждения.

"Но если приняты решения, их надо выполнять. Там два транша по $200 млн всего. $400 млн осталось. Это разве деньги? Они начинают связывать с какими-то другими вопросами", - сказал Лукашенко.

Он добавил, что на встрече в Сочи, 22 августа, они не обсуждали с Путиным вопрос кредитов, однако планируют это сделать в ближайшем будущем.

"Я думаю, что мы его обсудим, да не обсудим, а примем окончательное решение, когда у нас будет встреча (с В.Путиным – ред)", - уточнил президент Беларуси.

В агентстве уточнили, что Беларусь подписала в марте 2016 года соглашение с ЕФСР о выделении финкредита на $2 млрд семью траншами в течение 2016-2017 годов. К настоящему времени Минск получил пять траншей на $1,6 млрд.

Также сообщается, что Александр Лукашенко анонсировал встречу с Владимиром Путиным в расширенном составе, с участием премьеров и правительств двух стран в ближайшее время.