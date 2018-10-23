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РФ узгодила кроки щодо врегулювання конфлікту в Раді Європи - МЗС

Вторник, 23 октября 2018, 18:08

Міністерство закордонних справ Росії узгодило кроки задля врегулювання кризової ситуації в Раді Європи (РЄ).

Про це йдеться у повідомленні на офіційному сайті МЗС Росії.

За даними прес-служби, 23 жовтня відбулося чергове засідання Міжвідомчої комісії Росії у справах РЄ під головуванням глави МЗС Росії Сергєя Лаврова.

"Узгоджено подальші кроки Російської Федерації, спрямовані на врегулювання кризової ситуації на основі всебічного дотримання всіма державами-членами Ради Європи вимог її статуту", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що учасники засідання розглянули поточний стан і перспективи подальшої взаємодії Росії з РЄ. Москва наполягає, що кризу викликали "протиправні дискримінаційні заходи" ПАРЄ щодо російської делегації.

Нагадаємо, генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд заявив, якщо Росія не відновить платежі у бюджет Ради Європи у 2019 році, її участь в статутних органах буде припинена.

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Европейская правда

Темы: РосcияПАСЕ
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