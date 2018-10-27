Городской совет Барселоны призвала отменить монархию в Испании

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Суббота, 27 октября 2018, 14:55

Городской совет Барселоны принял резолюцию, в которой содержится призыв к отмене монархии в Испании.

Об этом сообщает La Vanguardia.

Текст документа требует "отмены" монархии и утверждает, что "отвергает и осуждает позицию" короля Филиппа VI и его "вмешательство в каталонский конфликт" и "обоснование насилия, совершенного полицейскими силами".

Имеется в виду применение силы полицейскими 1 октября прошлого года во время проведения в Каталонии референдума о независимости, признанного Мадридом незаконным.

Документ на голосование предложила левая партия CUP, которая выступает за независимость Каталонии. За него проголосовали 29 представителей совета из 41.

Во время голосования представители партий, выступающих за территориальную целостность Испании, покинули зал заседаний.

Европейская правда

Темы: Испания
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