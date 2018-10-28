В последнее воскресенье октября Украина перешла на зимнее время - 28 октября в 4 утра часы перевели на час назад.

Смартфоны и другие гаджеты должны синхронизироваться с украинским временем самостоятельно.

Отметим, что Европейский Союз в этом году решил отменить перевод часов на летнее и зимнее время на основании опроса граждан ЕС. Более 80% респондентов он-лайн выступили за отмену перевода часов.

Европейская комиссия предлагает странам ЕС навсегда отказаться от изменения времени в 2019 году. Однако комиссия дала государствам-членам время до апреля 2019 года, чтобы решить, по какому времени они хотят жить: зимнему или летнему.

Последний обязательный переход на летнее время в Евросоюзе состоится в воскресенье, 31 марта 2019 года. После этого государства-члены, которые захотят навсегда вернуться к зимнему времени, смогут сделать это в последний раз в воскресенье 27 октября 2019 года.

После этой даты в Евросоюзе сезонный перевод часов будет отменен.

Большинство жителей Германии, например, хотели бы постоянно жить по летнему времени.

Россия отказалась от перехода на "зимнее время" в феврале 2011 года. Так называемое "летнее время" закрепили как стандартное, а практику перехода на него прекратили. С тех пор "декретное время" в РФ не применяют.

В сентябре 2011 года и в Украине была попытка отказаться от перехода на зимнее время, но уже в октябре соответствующее решение Верховной Рады отменили. Укриане вернули "зимнее" (астрономическое) время.