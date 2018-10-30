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Венгрия изменила скандальное название "уполномоченного по Закарпатью"

Вторник, 30 октября 2018, 09:20
Венгрия изменила скандальное название уполномоченного по Закарпатью

Венгрия переименовали скандальное название должности правительственного уполномоченного по Закарпатью, которое вызвала жесткое сопротивление Украины.

Соответствующее решение опубликовано в официальном издании Министерства юстиции Венгрии в понедельник, 29 октября, копия которого есть в распоряжении "Европейской правды".

 

Указ за подписью вице-премьера Жолта Шемьена официально изменил должность Иштвана Грежи на "уполномоченного министра, ответственного за развитие сотрудничества Сабольч-Сатмар-Берегской области и Закарпатской области, а также координацию программы развития детских учебных заведений Карпатского бассейна".

То есть теперь в названии должности речь идет не о развитии одной области, а о сотрудничестве двух соседних приграничных регионов. Венгрия фактически вернула название должности Грежи, которое было до весны текущего года, добавив к функциям уполномоченного работу с ДУЗ Карпатского региона.

В начале августа Киев выразил протест из-за создания в правительстве Венгрии должности "уполномоченного министра по вопросам развития Закарпатья и программы развития дошкольных учебных заведений Карпатского бассейна", которую занял Иштван Грежа.

Украина восприняла это решение как вмешательство во внутренние дела, поскольку "к компетенции уполномоченного отнесена часть суверенной территории Украины". В МИД также заявили о готовности запретить въезд в Украину уполномоченному, если название его должности не будет изменено.

31 августа Павел Климкин сообщил, что его коллега Петер Сийярто пообещал изменить конфликтное название. Позже Венгрия подтвердила данную договоренность.

Европейская правда

Темы: ВенгрияУкраинаМИД
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