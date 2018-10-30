Венгрия изменила скандальное название "уполномоченного по Закарпатью"

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Вторник, 30 октября 2018, 10:20

Венгрия переименовали скандальное название должности правительственного уполномоченного по Закарпатью, которое вызвала жесткое сопротивление Украины.

Соответствующее решение опубликовано в официальном издании Министерства юстиции Венгрии в понедельник, 29 октября, копия которого есть в распоряжении "Европейской правды".

 

В понедельник Будапешт официально сменил должность Грежи на "уполномоченного министра, ответственного за развитие сотрудничества Сабольч-Сатмар-Берегской области и Закарпатской области, а также координацию программы детских учебных заведений Карпатского региона".

То есть теперь в названии должности речь идет не о развитии одной области, а о сотрудничестве двух соседних приграничных регионов. Венгрия фактически вернула название должности Грежи, которое существовало до весны текущего года, добавив к функциям уполномоченного работу с ДУЗ Закарпатья.

В начале августа Киев выразил протест через создание в правительстве Венгрии должности "уполномоченного министра по вопросам развития Закарпатья и программы развития дошкольных учебных заведений Карпатского бассейна", которую занял Иштван Грежа.

Украина восприняла это решение как вмешательство во внутренние дела, поскольку "к компетенции уполномоченного отнесена часть суверенной территории Украины". В МИД также заявили о готовности запретить въезд в Украину уполномоченному, если название его должности не будет изменено.

31 августа Павел Климкин сообщил, что его коллега Петер Сийярто пообещал изменить конфликтное название. Впоследствии Венгрия подтвердила данную договоренность.

Европейская правда

Темы: Венгрия Украина МИД
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