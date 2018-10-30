Венгрия изменила скандальное название "уполномоченного по Закарпатью"

Венгрия переименовали скандальное название должности правительственного уполномоченного по Закарпатью, которое вызвала жесткое сопротивление Украины.

Соответствующее решение опубликовано в официальном издании Министерства юстиции Венгрии в понедельник, 29 октября, копия которого есть в распоряжении "Европейской правды".

Указ за подписью вице-премьера Жолта Шемьена официально изменил должность Иштвана Грежи на "уполномоченного министра, ответственного за развитие сотрудничества Сабольч-Сатмар-Берегской области и Закарпатской области, а также координацию программы развития детских учебных заведений Карпатского бассейна".

То есть теперь в названии должности речь идет не о развитии одной области, а о сотрудничестве двух соседних приграничных регионов. Венгрия фактически вернула название должности Грежи, которое было до весны текущего года, добавив к функциям уполномоченного работу с ДУЗ Карпатского региона.

В начале августа Киев выразил протест из-за создания в правительстве Венгрии должности "уполномоченного министра по вопросам развития Закарпатья и программы развития дошкольных учебных заведений Карпатского бассейна", которую занял Иштван Грежа.

Украина восприняла это решение как вмешательство во внутренние дела, поскольку "к компетенции уполномоченного отнесена часть суверенной территории Украины". В МИД также заявили о готовности запретить въезд в Украину уполномоченному, если название его должности не будет изменено.

31 августа Павел Климкин сообщил, что его коллега Петер Сийярто пообещал изменить конфликтное название. Позже Венгрия подтвердила данную договоренность.

Европейская правда