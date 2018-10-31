Страсбургский суд может признать, что РФ контролировала Крым еще до аннексии

Европейский суд по правам человека, рассматривая жалобу "Украина против России", должен определить дату, от которой Россия установила контроль над Крымом и взяла ответственность за все нарушения прав человека на полуострове.

Об этом судья Анна Юдковская рассказала "Европейская правда".

Судья отметила, что в жалобе "речь идет об очень серьезных обвинениях в адрес России".

"Это и ст. 2 Конвенции о праве на жизнь, и ст. 3 о запрете пыток, и ст. 5 о незаконном лишении свободы. Там были похищения активистов, были нарушения свободы слова, когда журналистов арестовывали и отбирали у них оборудования и материалы, и куча другого", – пояснила она.

Украина обвиняет Россию также в преследовании национальных меньшинств, включая закрытие Меджлиса.

Несмотря на то, что Совет Европы считает Крым украинским, виновным в нарушении прав человека на полуострове признается государство, которое контролирует его, поэтому ЕСПЧ должен установить, когда Россия взяла на себя ответственность за системные нарушения прав человека в Крыму.

По словам судьи, Украина утверждает, что РФ контролировала Крым еще в феврале 2014 года.

"Также в этой жалобе – эпизоды, которые, собственно, привели к самой аннексии", – рассказала Юдковская.

"Ключевой вопрос: контролировала ли Россия Крым еще до момента аннексии, то есть до 21 марта 2014 года", – пояснила она.

Судья ЕСПЧ также сообщила, когда обнародуют решение по делу "Украина против России" по Крыму.

Подробнее читайте в интервью "Ключевой вопрос, на который ответит ЕСПЧ: контролировала ли Россия Крым еще до аннексии".