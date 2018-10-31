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Страсбургский суд может признать, что РФ контролировала Крым еще до аннексии

Среда, 31 октября 2018, 08:09

Европейский суд по правам человека, рассматривая жалобу "Украина против России", должен определить дату, от которой Россия установила контроль над Крымом и взяла ответственность за все нарушения прав человека на полуострове.

Об этом судья Анна Юдковская рассказала "Европейская правда".

Судья отметила, что в жалобе "речь идет об очень серьезных обвинениях в адрес России".

"Это и ст. 2 Конвенции о праве на жизнь, и ст. 3 о запрете пыток, и ст. 5 о незаконном лишении свободы. Там были похищения активистов, были нарушения свободы слова, когда журналистов арестовывали и отбирали у них оборудования и материалы, и куча другого", – пояснила она.

Украина обвиняет Россию также в преследовании национальных меньшинств, включая закрытие Меджлиса.

Несмотря на то, что Совет Европы считает Крым украинским, виновным в нарушении прав человека на полуострове признается государство, которое контролирует его, поэтому ЕСПЧ должен установить, когда Россия взяла на себя ответственность за системные нарушения прав человека в Крыму.

По словам судьи, Украина утверждает, что РФ контролировала Крым еще в феврале 2014 года.

"Также в этой жалобе – эпизоды, которые, собственно, привели к самой аннексии", – рассказала Юдковская.

"Ключевой вопрос: контролировала ли Россия Крым еще до момента аннексии, то есть до 21 марта 2014 года", – пояснила она.

Судья ЕСПЧ также сообщила, когда обнародуют решение по делу "Украина против России" по Крыму.

Подробнее читайте в интервью "Ключевой вопрос, на который ответит ЕСПЧ: контролировала ли Россия Крым еще до аннексии".

Темы: КрыманнексияРосcиясуд
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