Кабмин просчитает, как санкции РФ повлияют на экономику Украины

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Четверг, 1 ноября 2018, 12:13

Кабинет министров проведет расчеты влияния на экономику Украины объявленных в четверг Россией санкций против 68 украинских компаний и 322 физических лиц в сжатые сроки.

Об этом в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" сказал в кулуарах форума BEPSinUA в Киеве в четверг заместитель министра финансов Сергей Верланов.

"Правительство будет проводить расчеты в любом случае. Министерство финансов в этом процессе будет занимать соответствующее место, поскольку мы огромное министерство, которое занимается практически всеми сферами, связанными с финансированием", – сказал Верланов.

"Думаю, что это процесс достаточно быстрый", - отметил замминистра, отвечая на вопрос о сроках проведения таких расчетов.

"Не могу назвать конкретные сроки, но это будет быстрее, чем месяц. Месяц - это очень долго", – уточнил он.

В то же время в Министерстве экономического развития и торговли от комментариев на эту тему отказались, отмечает агентство.

Как сообщалось,1 ноября премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о мерах по реализации указа главы российского государства "О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц РФ".

Документом вводятся специальные экономические меры в отношении физических и юридических лиц Украины, они распространяются на 322 физических лица и 68 юридических лиц. Речь идет о замораживании счетов, ценных бумаг и имущества на территории России, а также о запрете на вывод капитала за пределы РФ

Темы: санкции экономика Кабинет министров
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