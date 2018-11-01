Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Кабмин просчитает, как санкции РФ повлияют на экономику Украины

Четверг, 1 ноября 2018, 11:13

Кабинет министров проведет расчеты влияния на экономику Украины объявленных в четверг Россией санкций против 68 украинских компаний и 322 физических лиц в сжатые сроки.

Об этом в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" сказал в кулуарах форума BEPSinUA в Киеве в четверг заместитель министра финансов Сергей Верланов.

"Правительство будет проводить расчеты в любом случае. Министерство финансов в этом процессе будет занимать соответствующее место, поскольку мы огромное министерство, которое занимается практически всеми сферами, связанными с финансированием", – сказал Верланов.

"Думаю, что это процесс достаточно быстрый", - отметил замминистра, отвечая на вопрос о сроках проведения таких расчетов.

"Не могу назвать конкретные сроки, но это будет быстрее, чем месяц. Месяц - это очень долго", – уточнил он.

В то же время в Министерстве экономического развития и торговли от комментариев на эту тему отказались, отмечает агентство.

Как сообщалось,1 ноября премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о мерах по реализации указа главы российского государства "О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц РФ".

Документом вводятся специальные экономические меры в отношении физических и юридических лиц Украины, они распространяются на 322 физических лица и 68 юридических лиц. Речь идет о замораживании счетов, ценных бумаг и имущества на территории России, а также о запрете на вывод капитала за пределы РФ

Темы: санкцииэкономикаКабинет министров
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

WSJ: За убийством Пригожина стоит доверенное лицо Путина Патрушев

фото Родственник замглавы Львовской ОВА скупает землю, несмотря на отсутствие доходов − СМИ

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Все новости...
санкции
ЕС введет новые санкции против Беларуси уже на следующей неделе - СМИ
Брэнсон призвал британские власти снять санкции с Тинькова
Британия ввела санкции против Красовского и других за причастность к депортации украинских детей
Последние новости
12:05
Президент Гарвардского университета обвинили в плагиате
11:53
фото"Почти невозможно": нацгвардейцы уничтожили вражеский "Ланцет" из автоматов
11:34
Рождественская премьера: Киевская опера возвращает балет Кос-Анатольского "Соячье крыло"
11:33
WSJ: За убийством Пригожина стоит доверенное лицо Путина Патрушев
11:31
фото Новый глава МИД Польши прибыл в Киев
11:26
Германия не собирается помогать Минобороны мобилизовать украинцев - Минюст ФРГ
11:17
10 лет тюрьмы за взятку получил один из экс-руководителей ГСЭК
11:03
"Я бы хотела, чтобы семьи не боялись подростков". История семьи, которая усыновила 12-летнего мальчика
11:00
Китай запретил экспорт технологий по переработке редкоземельных элементов
10:48
Живая елка на прокат: как военный организовал бизнес на главном украшении Нового года
Все новости...
Реклама: