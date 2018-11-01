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Россия ввела санкции против 322 украинцев и 68 компаний. ПОЛНЫЙ СПИСОК

Четверг, 1 ноября 2018, 09:12
Россия ввела санкции против 322 украинцев и 68 компаний. ПОЛНЫЙ СПИСОК

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о введении специальных экономических мер в отношении 322 украинских граждан и 68 компаний.

Об этом сообщила пресс-служба российского кабмина, передает ТАСС.

"Вводятся специальные экономические меры в отношении физических и юридических лиц Украины, предусматривающие блокирование (замораживание) безналичных денежных средств, бездокументарных ценных бумаг и имущества на территории России и запрет на перечисление средств (вывод капитала) за пределы России" , - говорится в документе

Среди тех, на кого распространяются ответные санкции - судьи Конституционного суда Украины, депутаты Верховной Рады, чиновники администрации президента Украины, руководители органов исполнительной властии крупных украинских компаний и прочие.

В частности, в санкционном списке фигурируют Алексей Порошенко — старший сын президента Украины, а также лидер партии "Батькивина" Юлия Тимошенко, министр внутренних дел Арсен Аваков, глава СБУ Василий Грицак, главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос, глава генштаба Виктор Муженко, министр обороны Степан Полторак.

Также в списке министр инфраструктуры Владимир Омелян, министр здравоохранения Ульяна Супрун, спикер Верховной рады Андрей Парубий, глава ГБР Роман Труба, экс-премьер-министр Арсений Яценюк, секретарь СНБО Александр Турчинов, уполномоченный президента Украины по делам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев, основатель девелоперской компании Mos City Group Павел Фукс, миллиардеры Константин Григоришин, Виктор Пинчук  и прочие.

В РФ опубликовали перечень бизнесменов и компаний, против которых введены специальные экономические меры, существенно ограничивающие деятельность указанных лиц на территории России.

Президент России Владимир Путин 22 октября подписал указ о специальных экономических мерах, которые будут приняты в ответ на украинские санкции.

В июне 2018 года президент Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о введении санкции относительно 14 физических лиц и 30 юридических из России.

Украинская правда

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Темы: РосcиясанкцииУкраина
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