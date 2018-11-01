С помощью "умных" камер в Киеве за год раскрыли 2,5 тысячи преступлений

Полиция Киева за год раскрыла более 2500 преступлений с помощью так называемых умных камер видеонаблюдения с функцией распознавания лиц и номерных знаков.

Об этом сообщает отдел коммуникации столичной полиции.

Отмечается, что такую систему видеонаблюдения установили в рамках программы "Безопасная столица", в целом по Киеву расставили около 7 тысяч видеокамер.

"За этот год мы имеем 2500 раскрытых уголовных производств, при расследовании которых использовалась информация, полученная из записей установленных камер. По сравнению с прошлыми годами - это не десятки-сотни раскрытых преступлений, а уже тысячи", - отмечают в ведомстве.

В полиции говорят, что таким образом часто раскрываются наиболее тяжкие преступления - убийства, похищения людей, разбои и грабежи. Например, было раскрыто нападение на ювелирный магазин, когда в августе вооруженные преступники убили охранника и забрали ювелирные изделия.

"Благодаря видеокамерам мы имели первую информацию об автомобиле, на котором поехали преступники, направление их движения, где они бросили машину. В настоящее время все подозреваемые задержаны и находятся под арестом", - рассказывают в отделении коммуникации.

Кроме того, отмечают полицейские, эти камеры используют на массовых мероприятиях, когда обеспечивается безопасность участников.

"Фактически полицейские в режиме онлайн отслеживают оставленные предметы, автомобили, которые могут быть потенциально опасными, и тому подобное. Кроме того, это - хорошая превентивная мера", - говорится в сообщении.