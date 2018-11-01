Ставицкий подделал еврейские корни, чтобы стать израильтянином – ГПУ

Бывший министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий сфальсифицировал документы о своем происхождении, чтобы получить израильское гражданство.

Об этом в четверг рассказал журналистам во Львове генеральный прокурор Юрий Луценко, сообщает "Укринформ".

"Есть десятки писем (Генпрокуратуры - ред.) в государство Израиль. Одно из них сейчас устанавливает, имел ли господин Ставицкий право на израильское гражданство. По нашим данным с места его рождения, миграционная служба сфальсифицировала его этнические корни. Это так, между прочим", - сказал Луценко.

Генпрокурор также утверждает, что его заместители Анжела Стрижевская и Евгений Енин законно встречались со Ставицким в 2016 году в Израиле, чтобы обсудить вопрос заключения соглашения со следствием.

"Они имели с ним встречу абсолютно законно, чтобы разъяснить возможность сделки со следствием", - отметил глава ГПУ.

Луценко добавил, что служебная проверка в отношении Стрижевской и Енина подтвердила законность их действий.

По его словам, Енин и Стрижевская хотели договориться со Ставицким, чтобы заключить с ним сделку со следствием по делу Межигорья.

"Если бы мы от него получили показания, мы бы уже реализовали дело Межигорья. К сожалению, этого не произошло. Идем по обычной процедуре", - сказал генпрокурор.

Еще в 2014 году стало известно, что один из самых разыскиваемых сообщников Виктора Януковича экс-министр энергетики Эдуард Ставицкий стал гражданином Израиля и сменил фамилию на Розенберг.

По данным СМИ, получение Ставицким первой степени израильского гражданства стало возможным за счет его корней - одна из бабушек Ставицкого якобы была еврейкой.

В Украине экс-министр объявлен в розыск. В мае 2018 года ГПУ направила в суд обвинительный акт в отношении Ставицкого по делу о незаконной передаче комплекса отдыха "Пуща-Водица" урочища "Межигорье" в частные руки.