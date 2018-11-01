Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Ставицкий подделал еврейские корни, чтобы стать израильтянином – ГПУ

Четверг, 1 ноября 2018, 13:29

Бывший министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий сфальсифицировал документы о своем происхождении, чтобы получить израильское гражданство.

Об этом в четверг рассказал журналистам во Львове генеральный прокурор Юрий Луценко, сообщает "Укринформ".

"Есть десятки писем (Генпрокуратуры - ред.) в государство Израиль. Одно из них сейчас устанавливает, имел ли господин Ставицкий право на израильское гражданство. По нашим данным с места его рождения, миграционная служба сфальсифицировала его этнические корни. Это так, между прочим", - сказал Луценко.

Генпрокурор также утверждает, что его заместители Анжела Стрижевская и Евгений Енин законно встречались со Ставицким в 2016 году в Израиле, чтобы обсудить вопрос заключения соглашения со следствием.

"Они имели с ним встречу абсолютно законно, чтобы разъяснить возможность сделки со следствием", - отметил глава ГПУ.

Луценко добавил, что служебная проверка в отношении Стрижевской и Енина подтвердила законность их действий.

По его словам, Енин и Стрижевская хотели договориться со Ставицким, чтобы заключить с ним сделку со следствием по делу Межигорья.

"Если бы мы от него получили показания, мы бы уже реализовали дело Межигорья. К сожалению, этого не произошло. Идем по обычной процедуре", - сказал генпрокурор.

Еще в 2014 году стало известно, что один из самых разыскиваемых сообщников Виктора Януковича экс-министр энергетики Эдуард Ставицкий стал гражданином Израиля и сменил фамилию на Розенберг.

По данным СМИ, получение Ставицким первой степени израильского гражданства стало возможным за счет его корней - одна из бабушек Ставицкого якобы была еврейкой.

В Украине экс-министр объявлен в розыск. В мае 2018 года ГПУ направила в суд обвинительный акт в отношении Ставицкого по делу о незаконной передаче комплекса отдыха "Пуща-Водица" урочища "Межигорье" в частные руки.

"Украинская правда" в Threads

Темы: СтавицкийевреиИзраильЛуценкоГенпрокуратура
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

WSJ: За убийством Пригожина стоит доверенное лицо Путина Патрушев

фото Родственник замглавы Львовской ОВА скупает землю, несмотря на отсутствие доходов − СМИ

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Все новости...
Ставицкий
Почти 5 миллионов долларов экс-министра Ставицкого отдали Минобороны
ЕС официально снял санкции с Азарова и Ставицкого
Совет ЕС снял санкции с двух соратников Януковича
Последние новости
12:05
Президент Гарвардского университета обвинили в плагиате
11:53
фото"Почти невозможно": нацгвардейцы уничтожили вражеский "Ланцет" из автоматов
11:34
Рождественская премьера: Киевская опера возвращает балет Кос-Анатольского "Соячье крыло"
11:33
WSJ: За убийством Пригожина стоит доверенное лицо Путина Патрушев
11:31
фото Новый глава МИД Польши прибыл в Киев
11:26
Германия не собирается помогать Минобороны мобилизовать украинцев - Минюст ФРГ
11:17
10 лет тюрьмы за взятку получил один из экс-руководителей ГСЭК
11:03
"Я бы хотела, чтобы семьи не боялись подростков". История семьи, которая усыновила 12-летнего мальчика
11:00
Китай запретил экспорт технологий по переработке редкоземельных элементов
10:48
Живая елка на прокат: как военный организовал бизнес на главном украшении Нового года
Все новости...
Реклама: