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Сенцов написал письмо из неволи: Я выжил

Четверг, 1 ноября 2018, 13:49

Украинский политзаключенный Кремля Олег Сенцов сообщил из неволи, что после прекращения длительной голодовки чувствует себя лучше.

О письме Сенцова сообщил в четверг у себя в Facebook правозащитник Николай Щур.

"Только что пришло письмо от Олега, которое сильно порадовало", – пишет Щур.

Он отмечает, что письмо датировано 29 октября 2018 года и приводит его содержание.

"Сам я чувствую себя лучше, чем месяц назад, намного. Анализы, конечно, еще не хорошие, но уже и не плохие, как раньше. Капать тоже в конце прошлой недели перестали, наконец-то. Теперь, в основном, диета, наблюдения и так, таблетки по мелочам. Так что не беспокойтесь там особо - я выжил", – пишет Сенцов.

31 октября Федеральная служба исполнения наказаний России заявила, что здоровье политзаключенного Кремля украинского режиссера Олега Сенцова "практически пришло в норму после голодовки, он набрал около 10 кг".

По словам замглавы ФСИН Валерия Максименко, политзаключенный "вернулся и к активной творческой жизни".

Украинский режиссер Олег Сенцов был задержан в мае 2014 года в оккупированном Крыму.

В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил его к 20 годам колонии строгого режима за якобы подготовку терактов.

Сенцова удерживают в российской колонии "Белый медведь" в Ямало-Ненецком автономном округе РФ.

14 мая 2018 года Сенцов объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, которых удерживает Россия.

6 октября 2018 года Сенцов заявил о прекращении голодовки из-за угрозы начала его принудительного кормления.

16 октября двоюродная сестра Сенцова Наталья Каплан сообщала, что Олег вышел из голодания с очень подорванным здоровьем, у него  серьезно пострадали почти все внутренние органы.

"Выход из голодания - достаточно серьезная процедура, сейчас никто не может сказать, выживет Олег", - отмечала Каплан.

Украинская правда
Темы: СенцовзаложникиполитзаключенныеРосcия
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