На Печерске снова задержали 40 молодчиков с дубинками и пиротехникой

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Четверг, 1 ноября 2018, 15:06

На столичном Печерске задержали около 40 человек за совершение хулиганских действий, во время инцидента пострадали двое правоохранителей.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

"Во время несения службы на улице Генерала Алмазова правоохранители обнаружили группу молодых людей, которые при себе имели балаклавы, дубинки и пиротехнические изделия. Они пытались установить палатки, а на замечания правоохранителей начали бросать пиротехнические изделия", - говорится в сообщении.

 

Всех участников, среди которых есть несовершеннолетние, доставили в Печерское управление полиции.

Сейчас правоохранители устанавливают их анкетные данные и отбирают объяснения. 

 
Молодчики при себе имели балаклавы, дубинки и пиротехнические изделия.

Пострадавшим полицейским оказывают помощь медики.

"Решается вопрос о правовой квалификации", - отметили в полиции.

Как сообщила "Украинской правде" пресс-секретарь полиции Киева Оксана Блищик, задержанные назывались представителями организации "Неизвестный патриот", пока неизвестно, те же это люди, которых правоохранители задерживали в правительственном квартале 31 октября, или нет.

"Сейчас неизвестно. Будем разбираться. У них сейчас спрашивают анкетные данные, отбирают объяснения", - сказала она.

Блищик также прокомментировала информацию, публикованную в Facebook, о том, что к несовершеннолетним, находящимся в отделении, пришли родители, но их не пускают к детям.

"По процедуре их сначала должны опросить, установить их личности, отобрать объяснения. Потом когда уже будет известно, кто они, то вызывают родителей, чтобы им передать детей, и могут составлять протоколы на родителей", - пояснила Блищик.

По ее словам, накануне на 11-х родителей задержанных молодчиков составили административные протоколы. Одного из ребят задержали за хулиганство, остальных после отобрания объяснений отпустили.

На странице "Неизвестного патриота" в Facebook сообщается, что под Фондом госимущества, где они требовали отставки главы ФГИ Виталия Трубарова, задержали "около полутора сотен" членов их организации, в том числе их голову Евгения Строканя и его жену Виту Заверуху.

О задержании своих членов организация сообщала и 31 октября, когда правоохранители доставили в Печерское управление полиции группу молодчиков с дубинками, блаклавами и газовыми баллончиками.

Ирина Балачук, УП
Темы: полиция Киев
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