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РПЦ собственными руками уничтожает УПЦ МП – Климкин

Четверг, 1 ноября 2018, 14:22

Русская православная церковь копирует политику российского государственного руководства, вошедшего в конфронтацию со всем миром, и это ведет к настоящему расколу в православной церкви.

Об этом в своей колонке на "Украинской правде" пишет министр иностранных дел Павел Климкин.

"РПЦ заставляет УПЦ МП бежать от реальности, самоизолироваться и маргинализироваться. РПЦ практически сама своими руками уничтожает УПЦ МП", - констатирует он.

По словам дипломата, Русская православная церковь ведет политику упорного саморазрушения.

"Империи действительно, как правило, разрушают сами себя изнутри. Похоже, что такой же путь склонны выбирать и их церкви", - пишет министр.

Климкин убежден, что для УПЦ Московского патриархата лучше было бы активно присоединиться к дискуссии о будущем Украинской единой поместной церкви, а не мешать этому процессу.

"Учитывая сильные позиции и масштаб УПЦ МП, это позволило бы ее иерархам (по крайней мере тем, которые этого хотят) оказывать чуть ли не решающее влияние на процесс объединения, стать незаменимым творцом новой Украинской церкви", - отмечает он.

Министр вспомнил, как патриарх Кирилл в своем заявлении назвал РПЦ "островом свободы".

"Как мне кажется, не совсем удачная метафора, ведь так в СССР называли коммунистическую Кубу ... Свобода от кого и от чего? Получается, что от мысли Вселенского патриархата, а это уже не что иное, как раскол", - говорит Климкин.

По его словам, РПЦ сама и посеяла зерна такого раскола, когда поддержала агрессию России против Украины и когда бойкотировала Всеправославный собора 2016 года на Крите.

Украинская правда

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Темы: церковьРосcияКлимкинтомос
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