Эпифаний: Ракеты и бомбы летят по благословению главы РПЦ Кирилла

Митрополит Киевский Эпифаний призвал духовенство и мирян общин Московского патриархата последовать Томосу.

Источник: Обращение Митрополита Эпифания.

Прямая речь: "Снова повторяю призыв Священного Синода к братьям и сестрам, которые пока находятся в подчинении Московского патриархата: объединяемся вокруг Киева, объединяемся в Поместной Православной Церкви Украины!

Не ждите, пока из Москвы вам дадут разрешение или руководство – ракеты и бомбы, которые по лукавому благословению главы РПЦ Кирилла сейчас сбрасывают на вас российские военные, уже есть ответом "русского мира".

Этот ответ – ваши обстрелянные, сожженные, уничтоженные храмы. Этот ответ - молчание Кирилла на преступления российской армии в Мариуполе, Харькове, Чернигове, в десятках других городов и сел Украины".

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