Эпифаний: Ракеты и бомбы летят по благословению главы РПЦ Кирилла
Митрополит Киевский Эпифаний призвал духовенство и мирян общин Московского патриархата последовать Томосу.
Источник: Обращение Митрополита Эпифания.
Прямая речь: "Снова повторяю призыв Священного Синода к братьям и сестрам, которые пока находятся в подчинении Московского патриархата: объединяемся вокруг Киева, объединяемся в Поместной Православной Церкви Украины!
Не ждите, пока из Москвы вам дадут разрешение или руководство – ракеты и бомбы, которые по лукавому благословению главы РПЦ Кирилла сейчас сбрасывают на вас российские военные, уже есть ответом "русского мира".
Этот ответ – ваши обстрелянные, сожженные, уничтоженные храмы. Этот ответ - молчание Кирилла на преступления российской армии в Мариуполе, Харькове, Чернигове, в десятках других городов и сел Украины".
Предыстория:
- Согласно социологическим опросам, 63% украинцев поддерживают идею разрыва УПЦ МП связей с РПЦ.
- 20 марта стало известно, что несколько приходов Московского патриархата во Львовской области воссоединились с ПЦУ.
- Верующие разных христианских конфессий дистанцируются от русского православия и патриарха Кирилла из-за его поддержки действий Путина. В частности, отдельные приходы РПЦ за границей разорвали литургическую связь с Москвой, а внутри самой церкви есть признаки раскола.
- Глава УПЦ МП митрополит Онуфрий осудил российское военное вторжение в Украину 24 февраля и поддержал Вооруженные силы Украины.
- Предстоятель ПЦУ Эпифаний ранее заявил журналистам, что убийство российских оккупантов на украинской земле не является грехом.