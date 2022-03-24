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Эпифаний: Ракеты и бомбы летят по благословению главы РПЦ Кирилла

Четверг, 24 марта 2022, 21:31

Митрополит Киевский Эпифаний призвал духовенство и мирян общин Московского патриархата последовать Томосу.

Источник: Обращение Митрополита Эпифания.

Прямая речь: "Снова повторяю призыв Священного Синода к братьям и сестрам, которые пока находятся в подчинении Московского патриархата: объединяемся вокруг Киева, объединяемся в Поместной Православной Церкви Украины!

Не ждите, пока из Москвы вам дадут разрешение или руководство – ракеты и бомбы, которые по лукавому благословению главы РПЦ Кирилла сейчас сбрасывают на вас российские военные, уже есть ответом "русского мира".

Этот ответ – ваши обстрелянные, сожженные, уничтоженные храмы. Этот ответ - молчание Кирилла на преступления российской армии в Мариуполе, Харькове, Чернигове, в десятках других городов и сел Украины".

Предыстория:

  • Согласно социологическим опросам, 63% украинцев поддерживают идею разрыва УПЦ МП связей с РПЦ.
  • 20 марта стало известно, что несколько приходов Московского патриархата во Львовской области воссоединились с ПЦУ.
  • Верующие разных христианских конфессий дистанцируются от русского православия и патриарха Кирилла из-за его поддержки действий Путина. В частности, отдельные приходы РПЦ за границей разорвали литургическую связь с Москвой, а внутри самой церкви есть признаки раскола.
  • Глава УПЦ МП митрополит Онуфрий осудил российское военное вторжение в Украину 24 февраля и поддержал Вооруженные силы Украины.
  • Предстоятель ПЦУ Эпифаний ранее заявил журналистам, что убийство российских оккупантов на украинской земле не является грехом.

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Темы: церковьтомосКириллвойна
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