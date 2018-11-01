Меркель: "Выборы" в ОРДЛО противоречат Минскому процессу

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Четверг, 1 ноября 2018, 15:47

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что так называемые "выборы" 11 ноября на территории ОРДЛО не соответствуют Минским договоренностям.

С таким заявлением она выступила в четверг, 1 ноября, после встречи с Петром Порошенко на пресс-конференции в Киеве, сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Эти выборы не соответствуют содержанию Минских договоренностей", - подчеркнула она.

Меркель отметила, что считает важным продолжение особого статуса Донбасса Верховной радой.

"Я благодарна парламентариям за это. У нас нет ничего, кроме Минского процесса. Поэтому важно, что Украина выполняет свои обязательства, даже если это сложно. И Германия будет на стороне Украины", - отметила глава немецкого правительства.

Меркель отдельно выразила сожаление по поводу отсутствия режима тишины на Донбассе. "К сожалению, у нас нет стабильного перемирия, на контактной линии гибнут солдаты", - отметила она.

Меркель также добавила, что Киев и Берлин совместно работают над внедрением миссии ООН на Донбассе.

Как сообщалось, пророссийские боевики назначили "выборы" на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей на 11 ноября.

Темы: Меркель ОРДЛО виборы Украина
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