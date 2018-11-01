Под экономические санкции России попали 127 нардепов - Чесно

Под экономическими санкциями Кремля оказались 127 народных депутатов.

Список проанализировало общественное движение "Чесно".

Документ, который официальная Москва называет "ответом на недружественные, противоречащие международному праву действия Украины", предусматривает замораживание средств, ценных бумаг и имущества в России, принадлежащих этим физическим и юридическим лицам, а также запрет на вывод ими капитала за пределы РФ.

Среди 322 украинцев, которые попали под российские санкции, "Чесно" насчитало 127 народных депутатов VIII созыва: 44 - члены фракции "Блок Петра Порошенко", 23 - внефракционных, 21 - "Народный фронт", 20 - "Радикальная партия Олега Ляшко" (почти вся фракция, кроме Александра Гулака), 6 - "Батькивщина", 6 - "Самопомич", 4 - "Воля народа", 2 - "Оппозиционный блок", 1 - "Видродження".

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Полный список нардепов, которые оказались под санкциями:

БПП "Солидарность"

Игорь Артюшенко

Владимир Арьев

Олег Барна

Сергей Березенко

Оксана Билозир

Ольга Богомолец

Александр Бригинец

Иван Винник

Артур Герасимов

Алексей Гончаренко

Александр Грановский

Игорь Грынив

Вадим Денисенко

Мустафа Джемилев

Александр Домбровский

Богдан Дубневич

Глеб Загорий

Светлана Залищук

Роман Зварыч

Сергей Каплин

Руслан Князевич

Иван Куличенко

Сергей Куницын

Сергей Лещенко

Юлий Мамчур

Роман Мацола

Иван Мельничук

Мустафа Найем

Богдан Онуфрик

Андрей Павелко

Артур Палатный

Алексей Порошенко

Павел Ризаненко

Владислав Севрюков

Александр Спиваковский

Григорий Тимиш

Александр Третьяков

Ирина Фриз

Ольга Червакова

Рефат Чубаров

Григорий Шверк

Нина Южанина

Оксана Юринец

Петр Юрчишин

"Народный фронт"

Юрий Береза

Михаил Бондарь

Максим Бурбак

Сергей Высоцкий

Михаил Гаврилюк

Антон Геращенко

Игорь Гузь

Евгений Дейдей

Денис Дзензерский

Татьяна Донец

Виктор Еленский

Андрей Иванчук

Игорь Котвицкий

Игорь Лапин

Андрей Левус

Сергей Пашинский

Виктория Сюмар

Андрей Тетерук

Юрий Тимошенко

Дмитрий Тымчук

Татьяна Чорновил

"Радикальная партия Ляшко"

Василий Амельченко

Артем Витко

Виктор Вовк

Виктор Галасюк

Валерия Заружко

Оксана Корчинская

Алена Кошелева

Олег Куприенко

Алексей Ленский

Дмитрий Линько

Андрей Лозовой

Олег Ляшко

Игорь Мосийчук

Игорь Попов

Сергей Рыбалка

Денис Силантьев

Сергей Скуратовский

Юрий Чижмарь

Юрий-Богдан Шухевич

Алексей Кириченко

"Батькивщина"

Сергей Власенко

Елена Кондратюк

Александра Кужель

Сергей Соболев

Борис Тарасюк

Юлия Тимошенко

"Самопомич"

Олег Березюк

Александр Данченко

Тарас Пастух

Ирина Подоляк

Семен Семенченко

Егор Соболев

"Воля народа"

Олесь Довгий

Степан Ивахив

Ярослав Москаленко

Иван Фурсин

"Оппозиционный блок"

Юлий Иоффе

Юрий Мирошниченко

"Видродження"

Евгений Геллер

внефракционные

Борислав Береза

Андрей Билецкий

Ирина Геращенко

Александр Герега

Анна Гопко

Андрей Денисенко

Юрий Деревянко

Дмитрий Добродомов

Константин Жеваго

Андрей Ильенко

Виктор Кривенко

Виталий Куприй

Юрий Левченко

Сергей Мельничук

Олег Мусий

Владимир Парасюк

Андрей Парубий

Олег Петренко

Борислав Розенблат

Оксана Сыроид

Виктор Чумак

Виктор Шевченко

Дмитрий Ярош