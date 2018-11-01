Германия поддержит продление санкций ЕС против РФ – Меркель

Германии поддержит продление экономических санкций, введенных Европейским Союзом против РФ за аннексию Крыма и агрессию на Донбассе.

Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко в Киеве.

"Мы говорили о том, что санкции связаны с выполнением Минских соглашений, если будет какой-то прогресс, тогда можно будет говорить об определенном смягчении. Но сейчас выглядит так, что Минские договоренности не выполняются, поэтому Германия будет выступать за продление этих санкций", - сказала Меркель.

Порошенко в свою очередь назвал сегодняшнее решение Москвы по санкционному списку против Украины свидетельством неконструктивной позиции РФ и того, что она не намерена выполнять Минские соглашения.

"Вместо того, чтобы бряцать оружием на фронте, из-за санкций России надо сделать очень простую вещь - уйти из Украины, отвести свои войска, восстановить территориальную целостность Украины. Тогда будет мир и не нужно будет вводить никакие санкции", - сказал он.

Напомним, ЕС официально продлил до 15 марта 2019 года визовые запреты и аресты активов для 155 человек и 44 субъектов, вовлеченных в действия против территориальной целостности Украины.

Европейская правда