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Избиение бездомных на Днепропетровщине: все трое скончались

Четверг, 1 ноября 2018, 17:42

Все трое бездомных, которых в Павлограде избили двое студентов, умерли в больнице.

Об этом сообщил заместитель главврача больницы №4 по хирургии Искендер Искендеров, передает местное издание "Павлоград.dp.ua".

По его информации, последняя жертва побоев умерла в ночь с 29 на 30 октября.

По данным издания, сейчас нападавшие содержатся под стражей без права залога. Это - студенты, один из которых учится в Криворожском центре профессионального образования металлургии и машиностроения, второй — в Днепропетровском государственном университете внутренних дел. Он же является сыном судьи Юрьевского суда.

В университете утверждают, что парня отчислили за несколько недель до избиения за пропуски занятий и плохое поведение.

Как сообщалось, в Павлограде Днепропетровской области двое студентов под видом полицейских жестоко избили бездомных, один из которых скончался.

Темы: Днепропетровская областьчрезвычайное происшествиенападение
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