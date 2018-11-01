В БПП рассказали, почему Петр Порошенко не попал в санкционный список РФ

Председатель фракции партии "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов прокомментировал санкционный список Кремля и отметил, что вождю РФ Владимиру Путину было бы невыгодно распространять санкции на президента Украины.

Об этом сообщает пресс-служба БПП.

Герасимов подчеркнул, что в списке присутствует почти вся команда президента Украины: члены Администрации президента, дипломаты, главы парламентских делегаций в европейских институтах.

"Очень много вопросов задают, почему там нет фамилии президента Украины, но, как вы знаете, в соответствии с международной практикой глав государств и правительств не включают в санкционные списки. Если бы Россия это сделала, то это был бы выстрел себе в ногу - они открыли бы путь для включения Владимира Путина в списки лиц, к которым применены международные санкции", - отметил он.

Герасимов добавил, что введение санкций Россией - это предвыборная технология для влияния на результаты выборов в Украине.

"Санкционный список, который составили в Кремле в отношении украинских политиков, является операцией прикрытия пророссийских кандидатов перед выборами", - добавил он.

Председатель фракции БПП выразил удивление по поводу включения лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко в санкционный список РФ.

"Четыре года президент Петр Порошенко противостоит российской агрессии, возрождает армию и оборонную промышленность, она (Юлия Тимошенко - ред) бьет президента в спину, ничего не делает против России", - отметил Герасимов.

Он отметил, что в санкционном списке есть и очень много достойных людей, для которых это признание их заслуг перед Украиной.

Россия ввела санкции против 322 украинцев и 68 компаний.

В частности, в санкционном списке фигурируют Алексей Порошенко — старший сын президента Украины, а также лидер партии "Батькивина" Юлия Тимошенко, министр внутренних дел Арсен Аваков, глава СБУ Василий Грицак, главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос, глава генштаба Виктор Муженко, министр обороны Степан Полторак.

Также в списке министр инфраструктуры Владимир Омелян, министр здравоохранения Ульяна Супрун, спикер Верховной рады Андрей Парубий, глава ГБР Роман Труба, экс-премьер-министр Арсений Яценюк, секретарь СНБО Александр Турчинов, уполномоченный президента Украины по делам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев, основатель девелоперской компании Mos City Group Павел Фукс, миллиардеры Константин Григоришин, Виктор Пинчук и прочие.

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