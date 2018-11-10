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В Киеве 80% тепловых сетей аварийные – КГГА

Суббота, 10 ноября 2018, 09:00
В Киеве 80% тепловых сетей аварийные – КГГА

В Киеве уровень аварийности тепловых сетей достигает 80%.

Об этом заявил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев в эфире ТРК "Киев", сообщает пресс-служба КГГА в субботу.

"Мы уже выделяем 28 млн на проектирование работ замены наиболее изношенных участков тепловых сетей. Ведь уровень аварийности сетей сегодня достигает 80%. Долгие годы не было системной замены сетей и сегодня мы должны это исправить", - сообщил он.

По словам Пантелеева, в течение 2-3 лет город планирует заменить наиболее аварийные сети в наиболее проблемных микрорайонах для того, чтобы избежать тотальной аварийности при запуске отопительного сезона.

Заместитель председателя КГГА сообщил, что КП "Киевтеплоэнерго" работает в усиленном режиме, устраняя ежесуточно 60-70 поврежденных сетей. Наиболее сложными в этом плане являются Подольский, Соломенский, Святошинский, Шевченковский район.

"Уже сейчас в процессе устранения аварий "Киевтеплоэнерго" заменяет аварийные сети участками по 20, 30, 40, 50 метров, чтобы избежать повторных аварий. Но, безусловно, необходимо осуществить комплексную замену и модернизацию, и уже в течение следующего межсезонья мы к этому приступим", - сказал Пантелеев.

Украинская правда
Темы: Киевотопление
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