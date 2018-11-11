МИД: бутафорские "выборы" в ОРДЛО не признает ни Украина, ни мир

МИД Украины выразил категорический протест в связи с незаконными и нелегитимными действиями России по проведению в воскресенье, 11 ноября, так называемых "выборов" на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях Украины.

Об этом говорится в обнародованном в воскресенье на сайте министерство заявлении.

Воскресное голосование МИД называет "псевдовыборами" и "фейковых голосованием", которым Россия нарушает нормы и принципы международного права, украинское законодательство, а также суверенитет и территориальную целостность Украины.

"Россия, как сторона вооруженного конфликта на Донбассе и подписант Минских договоренностей, в очередной раз фундаментально нарушила свои обязательства по ним", - отметили в министерстве.

МИД отмечает, что результаты этих псевдовыборов буду т "юридически ничтожными" и не создают никаких правовых последствий, и не будут признаны ни Украиной, ни международным сообществом.

"Легитимные выборы на Донбассе могут быть проведены только в полном соответствии с украинским законодательством и стандартами ОБСЕ с обеспечением наблюдения БДИПЧ ОБСЕ", - подчеркнули в МИД.

МИД выражает возмущение из-за игнорирования Россией позиции международного сообщества, которое осудило организацию фейковых "выборов" и призвало к их отмене. "Россия несет полную ответственность за эти незаконные действия и разрушительные последствия для мирного процесса", - говорится в заявлении.

МИД призвал международное сообщество к усилению политического и экономического давления на Кремль, а также введению новых санкций против государства-оккупанта и лиц, принимавших непосредственное участие в "организации этих бутафорских "выборов".

Европейская правда