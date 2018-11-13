В киевском метро можно будет расплатиться карточкой

В кассах киевского метрополитена установили банковские терминалы.

Об этом сообщается на Facebook метро.

"Столичная подземка в партнерстве с Укрсиббанком запустила в работу банковские терминалы в кассах станций. Теперь пассажиры смогут приобрести и пополнить карточку метро или проездной билет без использования наличных", – говорится в сообщении.

Так как жетоны выводятся из обращения, их оплатить через терминал будет невозможно.

"Период технической настройки продлится с 13 по 24 ноября, после чего проект перейдет в режим полноценного функционирования", – добавляют в метрополитене.

Как объяснила "Украинской правде" пресс-секретарь подземки Наталья Макогон, терминалы уже установлены и с 13 ноября работают на всех станциях. В то же время, в течение 13-24 ноября в их работе еще могут возникать сбои.

Оплата через терминал доступна карточками всех банковских систем.