Reuters: Великобритания и ЕС согласовали текст соглашения о Brexit

Текст соглашения о выходе Великобритании из Европейского союза согласован обеими сторонами.

Об этом сообщил источник в британском правительстве, пишет Reuters.

Ранее местные СМИ сообщали, что текст был согласован на техническом уровне должностными лицами обеих сторон и что министры правительства Терезы Мэй соберутся в среду, чтобы обсудить условия соглашения.

Если министры согласятся с текстом, представленным премьер-министром Терезой Мэй, то 24-25 ноября в Брюсселе может пройти саммит, на котором соглашение по Brexit может быть окончательно утверждено.

Соединенное Королевство выходит из ЕС 29 марта, однако соглашение о выходе должно быть достигнуто в ближайшие недели для того, чтобы к марту ее успели одобрить британский и Европейский парламенты.