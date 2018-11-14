Reuters: Великобритания и ЕС согласовали текст соглашения о Brexit

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Среда, 14 ноября 2018, 01:26

Текст соглашения о выходе Великобритании из Европейского союза согласован обеими сторонами.

Об этом сообщил источник в британском правительстве, пишет Reuters.

Ранее местные СМИ сообщали, что текст был согласован на техническом уровне должностными лицами обеих сторон и что министры правительства Терезы Мэй соберутся в среду, чтобы обсудить условия соглашения.

Если министры согласятся с текстом, представленным премьер-министром Терезой Мэй, то 24-25 ноября в Брюсселе может пройти саммит, на котором соглашение по Brexit может быть окончательно утверждено.

Соединенное Королевство выходит из ЕС 29 марта, однако соглашение о выходе должно быть достигнуто в ближайшие недели для того, чтобы к марту ее успели одобрить британский и Европейский парламенты.

Темы: Великобритания ЕС
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