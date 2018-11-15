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Украинцев ждет теплое начало зимы

Четверг, 15 ноября 2018, 11:25
Украинцев ждет теплое начало зимы

Зима в Украине этом году будет теплой, в декабре и январе на большинстве территорий среднемесячная температура будет плюсовой.

Об этом "Украинской правде" сообщила заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского научно-исследовательского гидрометеорологического института Вера Балабух.

"Наш прогноз на месяц – аномалия температуры, отклонение от нормы. Зима будет теплой. Средняя за месяц температура в декабре может быть на 1-2 градуса выше, чем она была в начале этого века. Она будет плюсовая на территории Украины. Это где-то от +3-4 в Сумской и Черниговской областях до +6-7 градусов на юге Украины и Закарпатье", - сказала она.

Январь, по ее словам, ожидается еще теплее.

"Средняя температура января может быть на 2-3 градуса выше климатической нормы. Если раньше это было от -3 на севере до +3 на юге, то в этом году ожидаем, что средняя за месяц температура в Украине может быть плюсовая. Только в северных и северо-восточных областях останется минусовой. Это от -1 в Черниговской, Сумской областях до +5 и выше на юге", - сказала Балабух.

В целом, по словам метеоролога, средняя температура за зиму ожидается на 2 градуса выше нормы.

Балабух добавила, что сейчас невозможно спрогнозировать, будет ли снег на новогодне-рождественские праздники.   

"Но при такой температуре, как ожидается, это понятно, что, если осадки и будут, то на юге это будет в виде дождя, а в северных областях – в виде мокрого снега, снега. Потому что довольно высокие температуры", - пояснила метеоролог.

Напомним, в сентябре метеорологи прогнозировали, что нас ждет самая теплая зима за 30 лет.

Ирина Балачук, УП

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Темы: погода
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