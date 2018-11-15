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Премьер Венгрии: Договоренности с действующей властью Украины невозможны

Четверг, 15 ноября 2018, 15:41

Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, сообщает пресс-служба правительства.

Премьер-министр указал на то, что Украина является страной, у которой нет обозримой перспективы вступления в НАТО или ЕС. Орбан сказал, что вскоре в Украине состоятся президентские выборы, и если ситуация не ухудшится, это станет большим достижением, отмечает правительственный портал.

"Мы выясним, будет ли нынешний венгерский курс продолжаться", - подчеркнул он.

Орбан отметил, что в Будапеште контактируют с потенциальными победителями выборов и уже пытаются обсудить необходимые изменения, которые могут быть приняты после смены власти. По его словам, Украина еще может вернуться на путь дружбы или стратегического партнерства с Венгрией. Венгерский лидер сказал, что это единственный путь, которым Киев может идти в НАТО и ЕС.

"Мы надеемся, что Украина будет союзной, дружественной и не будет преследовать венгров, которые сегодня являются гражданами Украины, и воспользуется возможностью того, что Венгрия готова участвовать в развитии Закарпатья, и не только его, и способствовать стабилизации и развитию Украины", - сказал он.

Как известно, Венгрия также объявила о блокаде европейских и евроатлантических стремлений Украины.

Европейская правда

Темы: ВенгрияскандалУкраина
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