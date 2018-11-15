Заложники и политзаключенные Кремля: Украина готова выдать РФ десятки сепаратистов и россиян

Украина для освобождения украинских заложников и политических заключенных Кремля готова отдать Российской Федерации более 60 сепаратистов, причастных к преступлениям против Украины и более 20 осужденных украинскими судами россиян.

Об этом сообщила уполномоченный Президента по мирному урегулированию ситуации в Донбассе, первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко на брифинге в четверг, сообщает "Укринформ".

"Украинская сторона готова на все компромиссы для того, чтобы состоялось очередное освобождение политзаключенных и заложников. Мы готовы отдать Российской Федерации более 20 россиян, осужденных в Украине, для освобождения политзаключенных Кремля. Мы готовы отдать (России - ред) через процедуру помилования более 60 сепаратистов, причастных к преступлениям против Украины, для освобождения наших военных и гражданских, в том числе - журналиста Станислава Асеева, с оккупированной территории Донецка и Луганска", - отметила Геращенко.

Она также напомнила, что украинская сторона неоднократно включала имена военнослужащих, находящихся в плену, в списки, которые обнародовались на переговорах в Минске.

"Я хочу ответственно подчеркнуть, что все наши военнослужащие - и Сергей Глондар, и Александр Кориньков, и Богдан Пантюшенко, и Деев, и Иванчук и Орищук, и другие - были во всех наших списках, которые мы подавали в течение этих лет на минских группах с требованием немедленно их освободить. И вот у меня впечатление, что вторая сторона, осознавая героизм этих людей и наблюдая, как мы за них боремся, наоборот, создает препятствия в освобождении тех, кто очень важен для Украины", - сказала Геращенко.

Аналогичной, по ее словам, является ситуация с освобождением журналиста Станислава Асеева.

"Как только боевики подтвердили, что они удерживают его незаконно в тюрьме, сразу он был включен в список. Мы очень боролись, чтобы и Станислав, и женщины, которые незаконно находятся в тюрьме ОРДЛО, в первую очередь наши военные, были включены в Список 27 декабря (2017 года - ред). Не по украинской вине они были вычеркнуты, и это абсолютно ужасная история", - добавила первый вице-спикер.

Напомним, боевики ОРДО заставили взятого в плен украинского журналиста Станислава Асеева (Васина) признаться в шпионаже и показали это на одном из российских телеканалов.