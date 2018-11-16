Киевский аниматор получил 5 лет тюрьмы за развращение 8-летней

За развращение 8-летней девочки в Киеве к 5 годам лишения свободы осудили 49-летнего аниматора.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева в пятницу.

Отмечается, что Соломенский районный суд Киева суд объявил обвинительный приговор 16 ноября.

Мужчину признали виновным по ч. 2 ст. 156 УК Украины и осудили к 5 годам лишения свободы.

После провозглашения приговора обвиняемый был взят под стражу в зале суда.

В 2016 году, вышеупомянутый человек работал руководителем выездного Кукольного театра. Его пригласили на детский праздник в качестве аниматора-кукловода.

Во время празднования злоумышленник заманил 8-летнюю девочку в отдельную комнату, где, воспользовавшись тем, что за его действиями никто не наблюдает, сделал ребенку "массаж", касаясь половых органов.

О "странном" поведении аниматора девочка рассказала родным, которые в дальнейшем обратились в правоохранительные органы с заявлением о преступлении.

Обвиняемый в суде свою вину не признал, но собранными в ходе следствия доказательствами, а именно заключением психологического исследования ребенка, показаниями свидетелей, письменными доказательствами и видеоматериалами, его вина в совершении инкриминируемого преступления была полностью доказана, отмечает прокуратура.