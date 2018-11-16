Киевский аниматор получил 5 лет тюрьмы за развращение 8-летней

2026 просмотров
Пятница, 16 ноября 2018, 13:28

За развращение 8-летней девочки в Киеве к 5 годам лишения свободы осудили 49-летнего аниматора.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева в пятницу.

Отмечается, что Соломенский районный суд Киева суд объявил обвинительный приговор 16 ноября.

Мужчину признали виновным по ч. 2 ст. 156 УК Украины и осудили к 5 годам лишения свободы.

После провозглашения приговора обвиняемый был взят под стражу в зале суда.

 

В 2016 году, вышеупомянутый человек работал руководителем выездного Кукольного театра. Его пригласили на детский праздник в качестве аниматора-кукловода.

Во время празднования злоумышленник заманил 8-летнюю девочку в отдельную комнату, где, воспользовавшись тем, что за его действиями никто не наблюдает, сделал ребенку "массаж", касаясь половых органов.

О "странном" поведении аниматора девочка рассказала родным, которые в дальнейшем обратились в правоохранительные органы с заявлением о преступлении.

Обвиняемый в суде свою вину не признал, но собранными в ходе следствия доказательствами, а именно заключением психологического исследования ребенка, показаниями свидетелей, письменными доказательствами и видеоматериалами, его вина в совершении инкриминируемого преступления была полностью доказана, отмечает прокуратура.

Украинская правда
Темы: Киев прокуратура криминал
powered by lun.ua
По теме
Улицы Гедройца не будет? "Свободе" дорога Тверская в Киеве 16 ноября 2018, 13:30
Кличко требует остановить скандальное строительство на Андреевском спуске 16 ноября 2018, 13:14
В Киеве анонсировали учения, от которых можно получить испуг 16 ноября 2018, 11:33
Все новости
Главные новости
Гриценко заявил, что Вакарчуку еще рано идти в президенты
Минкульт просит забрать имущество Почаевской лавры из рук УПЦ МП
Зеленский впервые прокомментировал свой президентский рейтинг
На пост главы автокефальной церкви претендует митрополит УПЦ МП - РосСМИ
Все новости
психология

Как мотивировать ребенка ходить в школу

здоровье

Чем вредит кофе, от чего оно спасает и сколько его лучше пить

Поиск по сайту
Архив
Весь архів