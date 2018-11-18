Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Премьер Польши: После запуска "Северного потока-2" РФ может пойти на Киев

Воскресенье, 18 ноября 2018, 01:09
Премьер Польши: После запуска Северного потока-2 РФ может пойти на Киев

Премьер-министр Польши предостерегает, что после завершения строительства газопровода "Северный поток-2" ничто не остановит Россию от дальнейшей агрессии в Украине.

Об этом Матеуш Моравецкий заявил во время конференции FOTAR в Гамбурге, информирует РАР.

"Я знаю позицию немецкого правительства, что это - бизнес-проект. Однако, к востоку от Одры никто в это не верит ", - заявил он.

По его словам, если после строительства "Северного потока-2" окажется, что украинская ГТС не нужна, то "что остановит Владимира Путина пойти на Киев?".

"Вы будете удивлены тем, кого я сейчас процитирую, но Ленин однажды сказал, что капиталисты такие жадные, что "продадут нам веревку, на которой мы их повесим", - сказал Моравецкий.

Он пояснил, что европейцы платят россиянам за газ, а они вложат эти деньги в свою армию и Европе придется просить о защите США.

Nord Stream 2 AG, компания-оператор газопровода "Северный поток-2", сообщила, что более 200 километров морской части трубопровода уже построено.

С конца 2019 года газотранспортный коридор "Северный поток-2" должен транспортировать около 55 млрд кубометров российского газа ежегодно с РФ через Балтийское море в Германию.

Противники проекта - в том числе Польша, страны Балтии, Украина, Молдова, США и Дания - утверждают, что "Северный поток-2" увеличит зависимость ЕС от "Газпрома", который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС.

Глава "Газпрома" Алексееве Миллер уверен, что проект "Северный поток - 2" будет реализован, несмотря на намерения США сорвать строительство.

Ранее посол США в ЕС Гордон Сондленд заявил, что у президента Дональда Трампа есть "много инструментов", чтобы остановить газопровод "Северный поток-2", который еще больше делает зависимой Европу от российского газа.

Темы: газПольшаРосcияГерманияУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

инфографикаДекларации чиновников будут проверять с помощью искусственного интеллекта – НАПК

WSJ: За убийством Пригожина стоит доверенное лицо Путина Патрушев

фото Новый глава МИД Польши прибыл в Киев

фото Родственник замглавы Львовской ОВА скупает землю, несмотря на отсутствие доходов − СМИ

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Все новости...
газ
В Раде хотят штрафовать за переоборудование системы выхлопных газов в авто
Молдова разработала планы на отопительный сезон: с российским газом и без
Импорт сжиженного газа в Европу упал до минимума с ноября 2021 года – Bloomberg
Последние новости
12:58
Силы обороны уничтожили три российских истребителя Су-34 – Олещук
12:57
Зеленский подписал закон, который существенно ограничивает ставки по микрокредитам
12:50
Путин уже не достигнет своих целей в Украине − генсек НАТО
12:47
40% страховых компаний не соответствуют новым требованиям НБУ: получат полгода на исправление
12:45
Президент подписал закон, утверждающий механизм оценки знаний, полученных на ТОТ
12:38
В субботу по всей Украине ожидаются дожди и мокрый снег
12:38
Президент подписал закон об изменении порядка предоставления отпусков
12:23
инфографикаДекларации чиновников будут проверять с помощью искусственного интеллекта – НАПК
12:20
Uklon, Uber и Bolt согласились на предложение налоговой платить "налог на Google"
12:18
Россияне обстреляли центр Херсона, ранили женщину
Все новости...
Реклама: