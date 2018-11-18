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У Кличко говорят, что готовы чистить дороги от снега "на все 100"

Воскресенье, 18 ноября 2018, 13:21

Транспортные предприятия Киева обеспечены всем необходимым для работы в зимний период, спецтехника находится в стопроцентной готовности к уборке улично-дорожной сети от снега.

Об этом в эфире ТРК "Киев" заявил первый замдиректора Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Иван Шпилевой, сообщает пресс-служба администрации.

"Приобретено необходимое количество шанцевого инструмента для ручной уборки лестничных маршей, остановочных комплексов и т.п. В ангарах предприятий уже есть 35 тыс. тонн соли и около 35 тыс. тонн песчано-соляной смеси для обработки дорог. Приобретены 44 трактора, которые позволяют убирать тротуары, места, где затруднено движение, и 10 погрузчиков", - сообщил Шпилевой.

Он добавил, что также есть запас горюче-смазочных материалов - около 85 тонн дизтоплива и около 50 тонн бензина.

"В случае интенсивных снегопадов планируется привлекать технику сторонних организаций, транспортные предприятия заключили более 160 соответствующих договоров. Выдано поручение об увеличении количества подвижного состава на маршрутной сети на время осенне-зимнего периода", - отметил чиновник.

Шпилевой напомнил, что согласно распоряжению КГГА, определен перечень улиц Киева со сложными условиями движения, где в период снегопадов или гололедицы в первую очередь будут обрабатывать проезжие части технологическими материалами.

Украинская правда
Темы: КиевпогодаКГГА
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