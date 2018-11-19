Венгрия не будет блокировать участие Климкина во встрече министров НАТО

Венгрия не откажется от своего "вето" на проведение заседаний Комиссии Украина-НАТО, но не будет препятствовать приглашению министров иностранных дел Украины и Грузии на встречу руководителей внешнеполитических ведомств стран НАТО.

Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, пишет "Радио Свобода".

"Я могу согласиться с форматом встречи с представителем Украины на заседании министров иностранных дел НАТО, который будет похож на тот, который мы имели во время последнего саммита НАТО. Тогда были приглашены президенты Грузии и Украины. Мы не были против. И если на встречу министров НАТО в декабре будут приглашены главы МИД Грузии и Украины, мы тоже на это пойдем", - сказал он.

Сийярто подчеркнул: он не согласен с призывом некоторых стран ЕС и НАТО считать языковой спор между Украиной и Венгрией двусторонней проблемой. По словам дипломата, Будапешт и в дальнейшем будет блокировать евроатлантическую интеграцию Украины.

"Украина не только нарушает двусторонние соглашения, но и международные правила, включая свои обязательства перед НАТО. Мы отвергаем утверждение, что это следует воспринимать как двусторонний спор", - заявил председатель венгерского МИД, добавив, что за последний месяц Украина только ухудшила ситуацию ввиду отсутствия поправок к украинскому закону об образовании и нового закона о языке, принятый Верховной Радой.

Как известно, Венгрия официально инициировала в НАТО просмотр всех программ поддержки Украины. Будапешт блокирует проведение Комиссии Украина-НАТО на уровне министров из-за претензии к языковой статье украинского закона об образовании.

Киев обратился к Парламентской ассамблеи НАТО с призывом повлиять на Венгрию, которая блокирует евроатлантические стремления Украины.

Европейская правда