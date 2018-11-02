Коломойский считает, что Порошенко вычеркнул его из санкций РФ

Игорь Коломойский предполагает, что Россия согласовывала с украинской стороной введения санкций против украинских граждан и компаний.

Так он объяснил отсутствие своего имени в санкционном списке в комментарии УНИАН.

"Мне кажется, этот список редактировалось на Банковой (в Администрации президента Украины – ред.)", – заявил олигарх и экс-руководитель Днепропетровской областной госадминистрации.

"Могу сказать, кто входил в редакционную коллегию, которая работала с этим списком: Порошенко, Рожкова, Пасенюк, Кононенко, работал почтальоном Медведчук", – сказал Коломойский.

"Порошенко лично вычеркнул меня, давнего врага Путина из списка, чтобы показать нашим американским партнерам, что я якобы стал агентом Кремля", – убежден он.

Коломойский также обратил внимание на то, что в список попал лично Виктор Пинчук и многие его активы – медийная компания StarLightMedia, не очень большой банк Кредит-Днепр и другие.

"На мой взгляд, это вызвано тем, что отношения Порошенко и Пинчука испортились, о чем свидетельствуют регулярные наезды в адрес последнего со стороны Банковой и Институтской", – сказал бизнесмен, который сейчас не живет в Украине.

1 ноября Россия ввела санкции против 322 граждан и 68 компаний из Украины. В санкционный список попали более сотни депутатов, включая сына президента Алексея Порошенко, пресс-секретаря президента, генпрокурор, военачальник и другие знаковые лица и бизнесмены.

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