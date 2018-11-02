Путин предложил вернуть разведке советское название ГРУ

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Пятница, 2 ноября 2018, 16:39

Президент России Владимир Путин предложил восстановить название времен СССР для военной разведки РФ - Главное разведывательное управление.

Об этом 2 ноября сообщает российское издание ТАСС.

"Поздравляю вас с наступающим профессиональным праздником - Днем военного разведчика и 100-летием легендарного ГРУ, ныне Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил", - сказал Путин ветеранам и сотрудникам службы.

"Непонятно, куда исчезло слово "разведывательное" - Главное разведывательное управление, надо бы восстановить", - добавил он, как утверждают в издании, под аплодисменты в зале.

По словам Путина, разведка является неотъемлемой частью воинского дела.

Главное управление Генерального штаба РФ было образовано в 2010 году, после переименования. 

В сентябре 2018 года британские прокуроры назвали имена двух россиян, которых считают исполнителями отравления в Солсбери. Это - Александр Петров и Руслан Боширов.

По данным журналистов, оба оказались сотрудниками ГРУ и имеют награды от руководства РФ.

Украинская правда
Темы: Путин Росcия Украина
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