ФСБ задержала предполагаемого информатора в деле Петрова и Боширова – РосСМИ

ФСБ нашла подозреваемого в продаже информации о выездах за рубеж Александра Петрова и Руслана Боширова, которых считают исполнителями отравления в Солсбери.

Об этом заявил информированный источник российскому изданию "Росбалт".

По словам собеседника агентства, задержанный работает в погранслужбе ФСБ в Северо-Западном регионе.

Его выявили в результате массовых проверок частных сыщиков и тех, кто продает выписки из закрытых баз данных, в том числе о пересечениях границы и задержали на рабочем месте.

Кроме сотрудника погранслужбы, задержали еще сотрудника одного из подразделений Федеральной налоговой службы.

Однако источник издания заявил, что все возбужденные уголовные дела никак не связаны с "солсберийскими туристами".

"В них речь идет об утечках информации по другим персонам", — рассказал он.

Сообщается, что в борьбе с утечками ФСБ провела больше 60 обысков и возбудили много уголовных дел по статьям о незаконном получении и разглашении засекреченных сведений.

5 сентября британские прокуроры назвали имена двух россиян, которых считают исполнителями отравления в Солсбери. Это – Александр Петров и Руслан Боширов. Прокуроры отметили, что их настоящие имена могут быть другими.

Журналисты узнали, что один из подозреваемых в отравлении скрипача, называл себя "Русланом Бошировим", на самом деле зовут Анатолий Чепига. Он – полковник ГРУ и награжден званием "Героя РФ".

Журналист Сергей Канев, который участвовал в расследовании, заявил, что Чепига-Боширов участвовал в эвакуации Януковича в Россию.

Вторым подозреваемым, по мнению журналистов, Александром Петровым, является военный врач и полковник ГРУ РФ Александр Евгеньевич Мишкин. Журналисты обнаружили, что он неоднократно ездил в Украину, в частности во время Майдана 2013 года, и в непризнанную Приднестровскую республику.

Президент РФ якобы вручил Мишкину награду во второй половине 2014 года. Люди, знакомые с его семьей, считают, что Мишкина наградили за деятельность "или в Крыму, или в отношении Януковича".

Также в Bellingcat заявили, что сотрудники ГРУ РФ Александр Мишкин и Анатолий Чепига участвовали в захвате госучреждений на Донбассе.

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