"Вертодром" Януковича: организаторы фиктивной фирмы избежали наказания

Суд освободил от уголовной ответственности трех человек, которые занимались созданием фиктивного предприятия "Амадеус Ко" для нужд окружения экс-президента Виктора Януковича.

Об этом говорится в решениях Шевченковского райсуда Киева.

ООО "Амадеус Ко" с 2012 года строило на Парковой дороге в столице конгрессно-выставочный центр "Парковый" с так называемой вертолетной площадкой Януковича.

Следствие установило, что в 2010 году "лица из ближайшего окружения" Януковича решили незаконно завладеть земельным участком в центре Киева и построить на ней площадку.

Для этого они обратились к Виктору Кушпе, который предоставляет услуги в сфере права, с просьбой организовать регистрацию юрлица. Для прикрытия преступления компанию нужно было за деньги записать на кого угодно.

Виктор Кушпа привлек к этому своего сына, Максима Кушпу, который должен был найти подставного владельца для фирмы. Тот привлек к поискам своего друга, Евгения Сираша.

Мужчины зарегистрировали "Амадеус Ко" на своего знакомого, заплатив ему за это 500 гривен. Вероятно, речь идет про Андрея Чернышева, который был основателем и директором компании.

В судебных решения по отцу и сыну Кушпам говорится, что они признали свою вину, а преступление Сираша подтвердил суд.

Однако всех троих освободили от ответственности в связи с истечением сроков давности. По закону их можно было наказать в течение двух лет со дня совершения преступления, то есть с 2010 года.

Дело по Максиму Кушпе закрыли 30 октября, по Евгению Сирашу – 26 октября, а по Виктору Кушпе – еще 12 сентября.

ГПУ с 2014 года расследует дело о злоупотреблении служебным положением, растрате бюджетных средств, злоупотреблении властью в отношении владельца "Паркового" – ООО "Амадеус Ко".

Сама "вертолетная площадка" находится под арестом.

11 октября 2018 года "Парковый" отдали в управление столичному коммунальному предприятию.