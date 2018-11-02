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"Фармак" заявляет, что санкции Кремля ему не страшны

Пятница, 2 ноября 2018, 16:29

Украинская фармацевтическая компания "Фармак" говорит, что введенные против нее российские санкции не повлияют ни на стратегию, ни на работу предприятия.

Об этом сообщается на сайте компании.

"Фармак" объясняет, что его стратегическая цель - увеличение экспорта в страны ЕС.

"Фармак" планирует акцентировать свое внимание на рынке Германии и Великобритании, крупнейших рынках региона", - отметили в компании.

Еще одним из приоритетных направлений развития бизнеса компания называет Юго-Восточную Азию, в частности Вьетнам, Индонезию и Филиппины.

"Уже сегодня ПАО "Фармак" поставляет продукцию в Польшу, Болгарию, Латвию, Литву, Германию, Словакию. В этом году ПАО "Фармак" начало экспортировать продукцию в Австралию и Ливию", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, Россия ввела санкции против 322 украинцев и 68 компаний. Среди тех, на кого распространяются соответствующие санкции - судьи Конституционного суда Украины, депутаты Верховной Рады, чиновники администрации президента Украины, руководители органов исполнительной власти и крупных украинских компаний и другие.

В частности, под санкции России попали такие украинские компании.

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Темы: санкцииРосcияпроизводство
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