По всему миру в работе Facebook и Instagram произошел сбой

Во всем мире в работе самых популярных социальных сетей Instagram и Facebook произошел сбой в работе.

Об этом 20 ноября сообщает сервис Downdetector.

В частности пользователи Facebook жаловались на то, что они не могут войти в соцсеть - 36% жалоб, у 34% пользователей не грузится соцсеть, 28% не могли прогрузить фотографии.

Сбой в Facebook

Более всего от проблем с Facebook в Европе пострадали в Париже, Лиссабоне и Будапеште.

Кроме того сбой случился и в Facebook Messenger.

Европа сбой в Facebook

Также на сбои жаловались и пользователи Instagram. У 48% не грузится лента новостей, у 27% веб-сайт, 24% пользователей не могут войти в соцсеть.

Сбой в Instagram

По данным сервиса, 20 ноября случились сбои в работе Yahoo, LastPass, Suddenlink, SNAP EBT, Comcast, Escape from Tarkov.

Проблемы в работе Facebook, как сообщает Downdetector, также фиксировали 22 часа назад.