В Кабуле от атаки смертника погибли более 50 человек

Смертник взорвал себя на религиозном собрании в афганской столице Кабуле, унеся жизни более 50 человек.

Об этом сообщает Reuters.

Как сообщили в МВД Афганистана, более 70 человек получили ранения в результате атаки.

"Террорист-смертник взорвал себя в зале свадеб, где собрались исламские богословы для празднования дна рождения пророка Мухаммеда", - сообщил представитель министерства Наджиб Даниш.

Ни одна из террористических организаций пока не взяла на себя ответственность за теракт.