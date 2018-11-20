В Кабуле от атаки смертника погибли более 50 человек
Вторник, 20 ноября 2018, 16:58
Смертник взорвал себя на религиозном собрании в афганской столице Кабуле, унеся жизни более 50 человек.
Об этом сообщает Reuters.
Как сообщили в МВД Афганистана, более 70 человек получили ранения в результате атаки.
"Террорист-смертник взорвал себя в зале свадеб, где собрались исламские богословы для празднования дна рождения пророка Мухаммеда", - сообщил представитель министерства Наджиб Даниш.
Ни одна из террористических организаций пока не взяла на себя ответственность за теракт.