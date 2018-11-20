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В Кабуле от атаки смертника погибли более 50 человек

Вторник, 20 ноября 2018, 16:58

Смертник взорвал себя на религиозном собрании в афганской столице Кабуле, унеся жизни более 50 человек.

Об этом сообщает Reuters.

Как сообщили в МВД Афганистана, более 70 человек получили ранения в результате атаки.

"Террорист-смертник взорвал себя в зале свадеб, где собрались исламские богословы для празднования дна рождения пророка Мухаммеда", - сообщил представитель министерства Наджиб Даниш.

Ни одна из террористических организаций пока не взяла на себя ответственность за теракт.

Европейская правда

Темы: мирчрезвычайное происшествиевзрыв
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