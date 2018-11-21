Посол Украины в США говорит о продолжении информационной атаки на него

Против посла Украины в США Валерия Чалого и против посольства Украины были осуществлены две очередные попытки информатак.

Об этом посол написал на своей странице в Facebook.

"Хроника борьбы за последние дни на американском информационном фронте: две попытки атак на меня и посольство Украины в США по тем же мошенническим схемам. Провалены", - написал Чалый.

Вместо этого, напомнил он, еще два американских штата признали Голодомор 1932-33 годов в Украине геноцидом.

""Русский мир" выбрасывает деньги на ветер. Ну и хорошо: потратят больше ресурсов здесь - меньше останется на наемников и оружие, которым убивают наших" - подчеркнул посол.

Как сообщалось, Валерий Чалый столкнулся с массированной атакой пранкеров, которые звонят политикам от его имени.

В частности, якобы от его имени назначались разговоры с губернаторами американских штатов. Во время разговора "посол" просил губернаторов отложить вопрос признания Голодомора геноцидом на неопределенный срок.

Европаейская правда