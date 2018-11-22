В Азовском море затонула баржа с российским зерном

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Четверг, 22 ноября 2018, 11:13

У побережья Керченского полуострова в Азовском море затонула баржа зерном с российской Ростова-на-Дону.

Об этом сообщает пресс-служба управления так называемого "министерства чрезвычайных ситуаций" РФ в оккупированном Крыму.

"На выходе из Керчь-Еникальского канала, к северу от мыса Борзовка, на глубине 10 метров в 600 метрах от берега, к востоку от мыса Хрони затонула баржа с зерном 3300 тонн. Порт приписки - Ростов-на-Дону", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время устанавливаются причины происшествия и владелец груза.

Также сообщается, что разлива топлива, жертв и пострадавших нет, а также не затруднено движение судов в Азовском море и Керченском проливе.

Украинская правда
Темы: Азовское море Крым Росcия
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