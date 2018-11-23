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В ПАСЕ отказались от всех поправок о "прощении" России, кроме одной

Пятница, 23 ноября 2018, 10:21
В ПАСЕ отказались от всех поправок о прощении России, кроме одной

Бюро Парламентской ассамблеи Совета Европы на заседании в Хельсинки приняло решение отказаться почти от всех изменений в регламент по требованию РФ.

Об этом сообщил председатель украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев в Facebook.

Бюро оставило только один пункт изменений: в случае лишения делегации права голоса, это не касается выборов генсека Совета Европы, судей ЕСПЧ и комиссара по правам человека.

"Выборы генсека в следующем году, поэтому, очевидно, есть попытка со стороны заинтересованных лиц в Совете Европы, и не только там, убедить россиян приехать в январе в Страсбург. И хотя большинство моих собеседников в ПАСЕ считают этот вариант фантастикой, потому что эти изменения не могут быть приняты для представления делегаций в ПАСЕ на 2019 года, я бы не исключал эту возможность", - написал Арьев.

Он пояснил, что подать список своей делегации, как и все другие страны, россияне могут только раз в году - в начале года. Есть только одно исключение: если в стране проходят выборы, то это делается позже. В следующем году выборы в РФ не запланированы.

Напомним, генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд дал распоряжение представителям стран-членов СЕ готовить бюджет организации на 2019 год без учета финансового взноса России.

Ранее Ягланд сообщил о решении Российской Федерации не возвращаться к работе в ПАСЕ в январе. Учитывая это, он считает "неизбежным развитием" прекращение участия РФ в организации. Поэтому возникла необходимость подготовить новый бюджет Совета Европы, который исходит из ожидаемого выхода России из организации.

Вместе с тем Ягланд считает, что СЕ и РФ могут достичь компромисса относительно судьбы России в организации до мая 2019 года.

На заседании в октябре ПАСЕ не нашла голосов для изменения санкционных правил ради РФ и отложила решение этого вопроса на следующий год.

МИД РФ обвинил ПАСЕ в системном кризисе в Совете Европы, а в России задумались над замораживанием членства в Совете Европы, не дожидаясь исключения.

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Европейская правда

Темы: ПАСЕРосcия
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